Deutschland leidet unter einer Hitzewelle und wer kann, sucht Abkühlung im Freibad, am See oder fährt an den Strand. Dabei ist das Eincremen mit Sonnenschutzmitteln ein immer wiederkehrendes Ritual, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. Doch viele Menschen sind genervt von der klebrigen Creme, die oft für hartnäckige Flecken auf der Kleidung sorgt. Vielleicht sind die Deutschen auch deshalb sparsam mit dem Hautschutz, denn im Schnitt kauft jeder Bundesbürger nur alle zwei Jahre eine neue Sonnencreme.