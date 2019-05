Binde und blende sie und lass‘ sie die Kurve nicht nehmen. Beispiel für eine sogenannte Fluchtafel

Die Identifikation der Fans mit einem Rennstall und seinen Stars ging so weit, dass manche sogar Magie bemühten, um die Gegner buchstäblich zu Fall zu bringen. Überall in der römischen Welt fand man in der Nähe der Rennbahnen sogenannte Fluchtafeln: Bleiblättchen in der Größe von Banknoten mit einer eingravierten Verwünschung. Darauf stand so etwas wie: "Binde und blende sie und lass‘ sie die Kurve nicht nehmen". Den Fluch konnte man bei einem professionellen Magier erwerben, der ihn mit Zaubersprüchen vermeintlich wirksam machte.