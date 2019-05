Das ZDF zeigt mit "Serengeti" die spannendsten und emotionalsten Storys des gleichnamigen BBC-Sechsteilers von John Downer in einer Weltpremiere. Dem preisgekrönten Tierfilmer sind atemberaubende Bilder gelungen, die den Zuschauern das Gefühl geben, hautnah dabei zu sein. Selten haben Tierdokumentationen für so viel Gänsehaut und Spannung gesorgt. Die Dokumentationen wurden in einem privaten Reservat der Serengeti über zwei Jahre lang und mit zehn verschiedenen Kamerasystemen gedreht. Die Kameras waren für die Tiere nicht sichtbar, so dass die Filmer den Tieren über lange Zeit folgen und ihnen sehr nahe kommen konnten.



Serengeti - Zeit des Anfangs

Erstausstrahlung ZDF am 21. April 2019, 19.30 Uhr



Film von John Downer

Deutsche Bearbeitung Michael Leja



Weitere Folgen

Serengeti - Zeit der Wanderung

22. April 2019, 19.15 Uhr

Serengeti - Zeit der Bewährung

28. April 2019, 19.30 Uhr