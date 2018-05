Der Opferbeauftragte verlangt in seinem Bericht nun pauschale Entschädigungen, um die Verfahren zu beschleunigen. Das lehnen wir ab. Bianca Biwer, Weißer Ring

Biwer: Das deutsche Opferentschädigungsgesetz (OEG) ist sehr weitreichend und gut, auch im europäischen Vergleich. Es gibt umfassende Heilbehandlungs- und Rentenansprüche. Das OEG greift insbesondere in all jenen Fällen, in denen der Staat seine Bürgerinnen und Bürger vor einer Tat nicht schützen konnte. Deswegen bekommen die Opfer auch eine Entschädigung, so lange sie unter den Tatfolgen leiden, und nicht nur einmalige Zahlungen. Gilt das OEG nicht, wie beispielsweise beim Attentat am Berliner Breitscheidplatz, greift eine Härtefallregelung zugunsten der Opfer. Der Opferbeauftragte verlangt in seinem Bericht nun pauschale Entschädigungen, um die Verfahren zu beschleunigen. Das lehnen wir ab. Denn damit würden die Opfer schlechter gestellt, da die langfristigen Folgen - also mit besonderer Schwere - nicht mehr berücksichtigt würden. Renten- und Versorgungsansprüche, die im OEG festgeschrieben sind, würden gekürzt.

Das OEG ist komplex, weil es eine Vielzahl von Ansprüchen berücksichtigt. Es hilft den Opfern nicht, wenn die Vielfalt der Hilfen durch Pauschalen ersetzt wird. Stattdessen müssen die Leistungsverwaltungen in allen Bundesländern ausreichend mit gut ausgebildetem Personal ausgestattet werden. Nur so können wir die heute oft sehr zähen Entschädigungsverfahren beschleunigen. Das Verfahren muss verkürzt werden, nicht die Ansprüche der Opfer.