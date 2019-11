Der Bundeswehrsoldat Franco A. wurde im Februar 2017 in Wien festgenommen, als er am Flughafen eine dort versteckte Pistole an sich nehmen wollte. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Soldat im Rang eines Oberleutnants mehrere Schusswaffen, Hunderte Patronen und Sprengkörper besorgt hatte, unter anderem aus Beständen der Bundeswehr.