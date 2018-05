Donald Trump bei der NRA in Dallas. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Die französische Regierung hat die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu der Anschlagsserie von 2015 verurteilt. Paris missbillige die Äußerungen und fordere "Respekt für die Erinnerung an die Opfer". Bei Attacken auf den Musikclub Bataclan, das Stade de France, Bars und Restaurants waren am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet worden.



Trump hatte vor der US-Waffenlobby NRA gesagt, die Zahl der Opfer wäre nicht so hoch gewesen, wenn jemand zurückgeschossen hätte.