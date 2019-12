Ein Mahnmal auf Treppen am Breitscheidplatz in Berlin. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat am dritten Jahrestag des Terroranschlags auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin der zwölf Toten und vielen Verletzten gedacht. "Alle diese Opfer sind nicht vergessen." Die Tat hinterließ tiefe Wunden bei Betroffenen und "eine bleibende Verletzung in unserer Gesellschaft", so Schäuble.



Die Aufarbeitung des Anschlags sei eine der Hauptaufgaben. Doch vor allem bräuchten "die Opfer der Anschläge unser Mitgefühl, die Anerkennung ihres nichtwiedergutzumachenden Leids".