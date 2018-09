Das Hauptquartier der Europäischen Polizeibehörde. Quelle: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Die Gefahr von Terror-Anschlägen bleibt laut Europol trotz der Niederlagen der Terrormiliz IS im Irak und Syrien hoch. 2017 habe es in Europa doppelt so viele islamistisch motivierte Anschläge gegeben wie 2016, heißt es in einem Europol-Bericht. Es habe sich aber zunehmend um Einzeltäter gehandelt, die aus der EU stammten und sich dort radikalisierten.



2017 hatten neun EU-Mitgliedsstaaten insgesamt 205 Anschläge gemeldet. Dazu wurden auch vereitelte und gescheiterte Attacken gezählt.