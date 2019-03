Die EU bleibt bei der Einstufung der Hamas als Terrorgruppe.

Quelle: Mohammed Talatene/dpa

Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas ist erneut mit einer Klage gegen ihre Terror-Einstufung gescheitert. Das EU-Gericht in Brüssel entschied, dass in einer Entscheidung aus dem Jahr 2015 ausreichend begründet wurde, warum von der Hamas eine Terrorgefahr ausgehe.



Die Hamas, die 2007 gewaltsam die Macht im Gazastreifen an sich gerissen hatte, ist bereits seit 2001 als Terrorgruppe gelistet. Dies ermöglicht es, in der EU vorhandene Vermögenswerte der Organisation einzufrieren.