Polizisten am Bahnhof Victoria Station in Manchester.

Quelle: Pat Hurst/PA Wire/dpa

Nach dem Messerangriff mit drei Verletzten in Manchester hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es werde geprüft, ob der 25-Jährige psychische Probleme habe, teilte die Polizei mit. Nichtsdestotrotz werde weiter wegen eines möglichen terroristischen Hintergrunds ermittelt.



In der Neujahrsnacht waren am Victoria-Bahnhof drei Menschen, darunter ein Polizist, durch einen mit einem Küchenmesser bewaffneten Mann verletzt worden. Der Angreifer habe "Allah" gerufen, berichteten Augenzeugen.