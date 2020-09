Fünf Festnahmen bei Paris nach dem Anschlag mit vier Toten.

Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Rund eineinhalb Wochen nach dem Terroranschlag in der Pariser Polizeipräfektur haben Ermittler fünf Verdächtige festgenommen. Sie gehörten zum Umfeld des mutmaßlich islamistischen Attentäters, berichten mehrere französische Medien. Die Verdächtigen seien nördlich von Paris gestellt worden.



Der mutmaßlich radikalisierte Polizeimitarbeiter hatte am 3. Oktober vier seiner Kollegen - drei Männer und eine Frau - in der Pariser Polizeipräfektur mit einem Messer getötet. Es besteht Terrorverdacht.