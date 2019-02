Bergung eines Opfers nach dem Anschlag in Sousse. Archivbild

Quelle: Bechir-Taieb/dpa

Fast vier Jahre nach zwei verheerenden Terroranschlägen in Tunesien hat ein Gericht sieben Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Verfahren stand in Verbindung mit den Angriffen auf das Bardo-Museum in der Hauptstadt Tunis und auf Touristen im Badeort Sousse.



In einer Hotelanlage bei Sousse hatte ein 24 Jahre alter Tunesier im Juni 2015 38 Urlauber getötet, darunter zwei Deutsche. Im März zuvor hatten Bewaffnete im Nationalmuseum Bardo mehr als 20 Touristen getötet.