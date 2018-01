Der Kleintransporter fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr ungebremst in die Menschen auf der Flaniermeile Las Ramblas. In der Mitte von Barcelonas berühmter Einkaufsmeile befindet sich ein breiter Flanierbereich für Fußgänger. Dort raste der Transporter über eine Strecke von 600 Metern im Zickzack in Menschengruppen hinein.