Bei einer Pressekonferenz am Sonntag sagte Polizeichef Josep Lluis Trapero, bei den Mitgliedern der Gruppe habe es sich teilweise noch um Jugendliche gehandelt. Sie hätten in ihrem Stützpunkt, einem Haus in Alcanar, mehr als 100 Butangasflaschen gelagert. Und mit ihnen offenbar einen noch verheerenderen Anschlag in Barcelona verüben wollen. Trapero bestätigte nicht, dass es sich bei dem 22 Jahre alten Younes Abouyaaquoub um jenes Mitglied der Terrorzelle handelte, das noch auf der Flucht sein soll. Er bestätigte ebenfalls nicht, dass Abouyaaquoub am vergangenen Donnerstag den Transporter fuhr, der auf den Las Ramblas in Barcelona 13 Menschen in den Tod riss und 120 weitere verletzte.