Sicherheitsvorkehrungen nach dem Anschlag in Straßburg

Quelle: Florence-Anne Kälble

Das Bild von Kehl prägen heute Polizisten. An jeder Tram-Haltestelle stehen mindestens vier Spezialkräfte mit Helm, Kampfmontur und Mundschutz. Die Maschinenpistole im Anschlag. Die Augen wachsam. Neben dem Rathaus steht ein gepanzertes Polizeifahrzeug. Daneben ein Kastenwagen der Bereitschaftspolizei. Am Hauptbahnhof – nahe der Europa-Brücke – parken die Mannschafts-Busse der Polizei. Mindestens 25 Stück.



Die Zufahrten zur Fußgängerzone werden heute mit Beton-Barrieren dicht gemacht. Sicherheit wird an diesem Tag groß geschrieben. "Die Leute haben Angst vor die Tür zu gehen, selbst unser Café ist jetzt um die Mittagszeit so gut wie leer", erzählt Alisa Loux.