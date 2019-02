Joseph Votel hält den Abzug der Truppen aus Syrien für verfrüht.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Der Top-General der US-Truppen im Nahen Osten, Joseph Votel, hält den Abzug der Amerikaner aus Syrien für verfrüht und die Terrormiliz IS nicht für besiegt. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen - mit der Begründung, der IS sei bezwungen.



Votel sagte dem Fernsehsender CNN: "Ich hätte das nicht vorgeschlagen, offen gesagt." Der IS verfügt weiter über Anführer, Kämpfer und Ressourcen. Deshalb sei fortdauernder militärischer Druck nötig.