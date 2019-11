Terroranschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt 2016.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Opfer von Terrorangriffen und Gewalttaten und deren Hinterbliebene sollen in Zukunft besser versorgt werden. Das sieht eine Reform des Entschädigungsrechts vor, die der Bundestag am späten Donnerstagabend verabschiedet hat.



Unter anderem werden damit finanzielle Hilfen aufgestockt und der Kreis der Berechtigten erweitert. Allerdings muss nach dem Bundestag auch der Bundesrat noch zustimmen. Die Neuregelung ist eine Reaktion auf das Berliner Weihnachtsmarkt-Attentat am Breitscheidplatz im Dezember 2016.