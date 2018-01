Mit einem Kleinlaster tötete der Mann acht Menschen Quelle: Craig Ruttle/AP/dpa

Mit einem Kleinlaster hat ein Attentäter im Herzen von New York mehrere Fußgänger und Fahrradfahrer überfahren und dabei mindestens acht Menschen getötet. Elf weitere wurden verletzt, darunter eine Deutsche. Ein Polizist schoss den mutmaßlichen Angreifer nieder, der verletzt in eine Klinik gebracht wurde.



Der 29-jährige Mann handelte laut Polizei alleine. Er stammt Medienberichten zufolge aus der muslimisch geprägten Ex-Sowjetrepublik Usbekistan und lebte seit 2010 legal in den USA.