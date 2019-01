Kenianische Streitkräfte vor dem Hotel in Nairobi.

Quelle: Brian Iganga/AP/dpa

Bei einem Terroranschlag auf ein Luxushotel in Kenias Hauptstadt Nairobi sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt und getötet worden. Die Behörden machten zunächst keine Angaben. Es hieß am späten Abend, die Lage sei "unter Kontrolle" und alle betroffenen Gebäude seien gesichert.



Die Terrorgruppe Al-Shabaab beanspruchte die Tat über den Radiosender Al-Andalus für sich. Sie kämpft in Somalia um die Vorherrschaft und verübt immer wieder Anschläge im Nachbarland Kenia.