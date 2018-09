Soldat in Nigeria. Archiv. Quelle: Lekan Oyekanmi/AP/dpa

Fast zeitgleich mit dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Nigeria haben islamistische Boko-Haram-Kämpfer mindestens 30 nigerianische Soldaten getötet. Die Dschihadisten hätten eine Militärbasis im Nordosten angegriffen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Auch viele Boko-Haram-Kämpfer seien getötet worden.



Boko Haram kämpft für einen Gottesstaat im Norden Nigerias. Durch die Angriffe wurden in der Vergangenheit 20.000 Menschen getötet und 2,6 Millionen in die Flucht getrieben.