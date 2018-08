Bei zwei Autobombenanschlägen sind in Somalia mindestens 17 Menschen ermordet und mehr als 20 schwer verletzt worden. Das teilte die somalische Polizei mit. Zunächst explodierte ein Auto bei einem Polizeiposten in einem Vorort der Hauptstadt Mogadischu. Später detonierte ein weiteres Auto in Mogadischu vor einem Restaurant.



Die radikalislamische Terrorgruppe Al Shabaab reklamierte die Anschläge für sich. Die sunnitische Truppe kämpft in Somalia für die Errichtung eines Gottesstaates.