Eine dichte Rauchwolke stieg nach der Explosion auf. Quelle: Taher Amer Fathy/AP/dpa

Eine heftige Explosion in einer Chemiefabrik hat am späten Donnerstagabend den Flughafen Kairo und Teile der ägyptischen Hauptstadt erschüttert. Ein Sprecher der ägyptischen Streitkräfte schloss kurz nach dem Unglück einen Terroranschlag aus.



Aufgrund hoher Temperaturen sei es in einem Lager unmittelbar neben dem Flughafen zu einer Detonation gekommen, teilte der Sprecher mit. Aus dem ägyptischen Innenministerium hieß es, dass bei dem Unglück zwölf Menschen verletzt worden seien.