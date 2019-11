Terrorverdächtiger in Berlin verhaftet.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Der in Berlin verhaftete 26-jährige Syrer soll zuletzt als Putzkraft in einer Schule gearbeitet haben. Das teilte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit. Nach monatelanger Observierung wurde der Mann durch Spezialkräfte festgenommen. Er soll bereits Chemikalien für den Bau von Bomben gekauft haben.



Die Bombe sollte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt gezündet werden, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit.