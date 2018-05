Die Sicherheitsvorkehrungen in New York wurden verstärkt. Quelle: Andres Kudacki/AP/dpa

Der Attentäter von New York ist US-Medienberichten zufolge ein 29 Jahre alter Mann aus Usbekistan. Er sei 2010 ins Land gekommen und habe legal mit einer Green Card in den Vereinigten Staaten gelebt, berichtete die "New York Times".



In der Nähe seines gemieteten Pick-up-Trucks fanden Ermittler Notizen auf Arabisch, die eine Verbindung mit der Terrormiliz Islamischer Staat nahelegten, hieß es in Medienberichten. Nach dem Anschlag rief er nach Polizeiangaben "Allahu Akbar" ("Gott ist groß").