Französische Polizisten vor dem Einsatz.

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Zwei Tage nach dem Straßburger Terroranschlag mit drei Toten ist ein weiterer Verdächtiger aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters Cherif Chekatt in Gewahrsam genommen worden. Er gehört nicht zur Familie Chekatts. Damit seien fünf Verdächtige festgesetzt, so die Behörden.



Anti-Terror-Kräfte starteten auch eine Razzia in Neudorf südöstlich des Straßburger Zentrums, wo sich die Spur Chekatts verloren hatte. Der 29-Jährige war nach dem Attentat mit einem Taxi nach Neudorf geflohen.