Bei dem Anschlag in Ankara waren 103 Menschen gestorben. Quelle: Str/EPA/dpa

Mehr als zweieinhalb Jahre nach einem der schwersten Terroranschläge in der Geschichte der Türkei geht der Prozess gegen 36 Angeklagte in die entscheidende Phase. In der Verhandlung in Ankara wurden Angehörige der 103 Todesopfer gehört, wie Prozessbeobachter berichteten.



Ein Abgeordneter sagte, das Urteil werde erst am Mittwoch oder Donnerstag fallen. Den Angeklagten wird vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert nach Medienberichten für 14 von ihnen lebenslänglich.