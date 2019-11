Forensiker der Polizei untersuchen den Tatort.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Bei der Messerattacke auf der London Bridge sind neben dem Angreifer zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei in London. Drei Opfer würden noch in Krankenhäusern behandelt, sagte eine Sprecherin am Abend.



Die Polizei stufte den Vorfall als terroristisch ein. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach einer Rangelei mit Passanten von der Polizei erschossen. Er habe eine Bombenattrappe am Körper getragen, sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu.