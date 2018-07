Ein von einer Bombe zerstörtes Auto in Mogadischu. Archivbild Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

In Somalia hat es nahe des Innenministeriums in Mogadischu zwei Explosionen gegeben. Die Terrorgruppe Al-Shabaab-Miliz übernahm laut Polizei die Verantwortung für den Angriff. Berichten zufolge drangen Bewaffnete gewaltsam in nahegelegene staatliche Einrichtungen ein.



Laut Polizeichef Mohamed Hussein begann der Angriff am Morgen, als eine Autobombe eines Selbstmordattentäters detoniert sei. Soldaten eröffneten das Feuer, um umstehende Personen und Autofahrer zu vertreiben.