UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor der wachsenden Bedrohung durch Terrorismus in Afrika gewarnt. "Afrika ist zunehmend an vorderster Front im globalen Kampf gegen Terrorismus", sagte Guterres bei einer UN-Konferenz in Kenia. Diese Bedrohung könne ganze Regionen destabilisieren, warnte er.



Guterres mahnte, der Terrorismus müsse effektiv bekämpft werden. Die Länder Afrikas sollten verstärkt miteinander kooperieren und die internationale Gemeinschaft müsse die Staaten mehr unterstützen.