Die Zahl der weltweiten Terroropfer ist im vergangenen Jahr das vierte Mal in Folge gesunken. Das geht aus dem Globalen Terrorismus-Index der Denkfabrik IEP (Institute for Economics and Peace) hervor, der an diesem Mittwoch in London veröffentlicht wurde. Demnach starben 2018 durch Terrorismus weltweit 15.952 Menschen.