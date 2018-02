Dabei hatte ihn der belgische Geheimdienst längst im Visier und europaweit darum gebeten mitzuteilen, wenn er irgendwo auftaucht. Allerdings vergaß man, die europäischen Kollegen darauf hinzuweisen, dass man ihn verdächtigt, mit Terroristen in Kontakt zu stehen. So holte Abdeslam als Kurier immer wieder Leute ab. "Er hat Autos gemietet und vier Reisen gemacht, unter anderem nach Ungarn und nach Ulm in Deutschland, um die Terroristen abzuholen, nach Brüssel zu bringen und sie hier zusammenzuführen. Er ist der Mann, der sich um die gesamte Logistik gekümmert hat und bei den Attentaten vom 13. November in Paris dabei war", resümiert Claude Moniquet vom European Strategic Intelligence and Security Center in Brüssel.