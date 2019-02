Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Kabinett.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat vor der Münchner Sicherheitskonferenz dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nicht nachzulassen. "Wir wissen, dass der IS nicht geschlagen ist, aber dass er sein Gesicht, seine Vorgehensweise verändert", so die CDU-Politikerin.



Vor dem Beginn der Konferenz werde die 13 Staaten umfassende Kerngruppe der Anti-IS-Koalition über den weiteren Kurs beraten. Die Sicherheitskonferenz findet von Freitag bis Sonntag statt.