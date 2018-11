In der Nähe von Tikrit kam es zu einem Angriff des IS. Symbolbild Quelle: Bram Janssen/AP/dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat bei einem Angriff im Irak mindestens vier mit der Regierung verbündete Kämpfer getötet. Etwa 30 Extremisten hätten Stellungen von schiitischen Milizen nahe der Stadt Tikrit attackiert, berichteten Sicherheitskreise.



Bei den Kämpfen seien auch drei IS-Mitglieder getötet worden. In einem Gebiet in der Nähe Tikrits ist die Terrormiliz noch immer aktiv, obwohl der Irak am 9. Dezember die Befreiung des Landes von der Gruppe verkündet hatte.