Al-Kaida-Logo im Jemen (Archiv)

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Der Ableger des islamistischen Terrornetzwerks Al-Kaida im Jemen hat den Tod von Anführer Kassim al-Rimi bestätigt und Chalid al-Batarfi als Nachfolger benannt. Das geht aus einer Botschaft der Terrorgruppe AQAP hervor. Al-Rimi stand seit 2015 an der Spitze der Terrorgruppe, die im Jemen besonders stark ist.



Die US-Regierung hatte vor zwei Wochen erklärt, Al-Rimi bei einem Luftangriff getötet zu haben. Laut Nachrichtenkanal "Al-Arabija" starb Al-Rimi am 31. Januar in der Provinz Marib.