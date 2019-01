Rettungseinsatz in Tokio.

Quelle: Yuta Omori/Kyodo News/AP/dpa

In der japanischen Millionenmetropole Tokio hat ein Autofahrer in einer belebten Einkaufszone mindestens neun Fußgänger gerammt und verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.



Der 21-Jährige habe gesagt, dass er einen Terroranschlag verüben und sich "für eine Hinrichtung rächen" wollte. Unklar blieb, ob sich die angebliche Wut des Mannes gegen eine einzelne Hinrichtung oder gegen das System der Todesstrafe an sich richtete.