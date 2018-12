Beamte am Frankfurter Flughafen.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Polizei am Flughafen Frankfurt hat bei den Ermittlungen zur möglichen Vorbereitung eines Terroranschlags einen fünften Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei den Beamten laut Landeskriminalamt (LKA) bei seiner Einreise am Flughafen ins Netz gegangen. Es habe Haftbefehl gegen ihn bestanden.



Insgesamt sitzen nun vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Ihnen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Ein weiterer Verdächtiger ist wieder auf freiem Fuß.