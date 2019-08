Ein Polizist verlässt die Al-Noor-Moschee. Archivbild

Eine Woche nach dem Angriff auf eine Moschee bei Oslo hat der 21 Jahre alte Tatverdächtige die Attacke zugegeben. Er habe sich aber nicht förmlich schuldig zu den Vorwürfen des Terrorismus und Mordes bekannt, teilte Staatsanwalt Pal-Fredrik Hjort Kraby mit.



Der gebürtige Norweger hatte vor einer Woche in der Al-Noor-Moschee in Baerum mehrere Schüsse abgegeben, wurde aber überwältigt. In der Wohnung des Angreifers fand die Polizei später die Leiche seiner 17-jährigen Stiefschwester.