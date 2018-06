Botschaft der USA in Ankara. Quelle: Mustafa Kaya/XinHua/dpa

Nach zweitägiger Schließung hat die US-Botschaft in Ankara nach eigenen Angaben wieder geöffnet. Alle konsularischen Dienste stehen wieder zur Verfügung. Die diplomatische Vertretung war am Montag wegen einer nicht näher bezeichneten möglichen Terrorbedrohung geschlossen worden.



2015 und 2016 war es in Ankara zu mehreren schweren Anschlägen mit zahlreichen Toten gekommen. Auch die US-Botschaft in Ankara und das US-Konsulat in Istanbul waren schon das Ziel von Anschlägen.