Abgeschobene Personen in Berlin/Tegel (Archiv)

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Türkei hat erneut angebliche Terroristen nach Deutschland abgeschoben. In einem Tweet des Innenministeriums in Ankara war die Rede von vier "Terroristenkämpfern" mit deutscher Staatsbürgerschaft. Nähere Auskünfte zu konkreten Vorwürfen oder einen Zielort gab es wie üblich nicht.



Die türkischen Angaben sind mit Vorsicht zu betrachten: Es werden immer wieder Kinder mitgezählt. Die Türkei schiebt seit Wochen Menschen mit angeblichen Verbindungen zu Terrororganisationen in ihre Heimat ab.