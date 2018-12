Polizei nimmt Terrorverdächtigen in Mainz fest. Archivbild

Quelle: Julius Georg/Merkurist//Wiesbaden112.de/dpa

Die Polizei der niederländischen Hafenstadt Rotterdam hat die Auslieferung eines in Mainz festgenommenen Terrorverdächtigen in die Niederlande beantragt. Dies bestätigte ein Polizeisprecher. Der 26 Jahre alte Syrer war am Samstag festgenommen worden. Der Mann soll noch am Sonntag dem Haftrichter in Mainz vorgeführt werden.



Am Samstag hatte die Polizei in Rotterdam vier Männer festgenommen. Sie sollen gemeinsam mit dem in Mainz festgenommenen Mann einen Anschlag vorbereitet haben.