Deutsche Botschaft in Ankara (Archiv). Quelle: Rainer Jensen/dpa

In der Türkei ist erneut ein Deutscher wegen Terrorvorwürfen verhaftet worden. Ihm werde vorgeworfen, Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verbreitet zu haben, sagte sein Anwalt Ercan Yildirim der dpa. Gegen den 46-Jährigen sei Untersuchungshaft verhängt worden.



Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Fall sei bekannt. Die Botschaft übernehme die Betreuung. Nach offiziellen Angaben sind in der Türkei derzeit sieben weitere Deutsche aus "politischen Gründen" in Haft.