Die Musiker aus Kalifornien verließen den Ort unter Polizeischutz. Als die Absage bekanntgemacht wurde, waren laut ANP erst wenige Konzertbesucher vor Ort. Die Band war noch am Dienstag in Groningen aufgetreten, berichtete die Zeitung "De Telegraaf". Ihr Plattenlabel in einer E-Mail mit, dass es der Gruppe gut gehe. "Die Band ist unverletzt und der Polizei Rotterdams und anderen zuständigen Behörden sehr dankbar, dass die mögliche Bedrohung entdeckt wurde, bevor jemand verletzt wurde", hieß es in der Mitteilung.