Tesla-Chef Elon Musk ist auf Rekordjagd. Archivbild.

Quelle: Kiichiro Sato/AP/dpa

Tesla-Chef Elon Musk hat seinem Elektroautokonzern mit der Aussicht auf neue Rekordzahlen kräftigen Auftrieb an der Börse gegeben. Es gebe die Chance, zum ersten Mal ein Quartal mit 100.000 Auslieferungen zu erreichen, schrieb Musk in einer E-Mail an Tesla-Mitarbeiter.



Die Nachfrage sei so groß, dass Tesla 110.000 Bestellungen verbuchen könnte. Die Herausforderung dabei sei, die Autos zügig an die Kunden auszuliefern. Teslas Aktien legten nach Musks Mail gestern über sechs Prozent zu.