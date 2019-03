Tesla will den Kunden den Autokauf so leicht wie möglich machen: "Sie können einen Tesla in Nordamerika jetzt über das Smartphone in einer Minute kaufen, und diese Möglichkeit wird es bald weltweit geben", erklärte Tesla im Firmen-Blog. Anfassen können die Kunden das Auto künftig nur noch in wenigen Geschäften in Innenstadtlagen. Erst im vierten Quartal 2018 hatte Tesla 27 Verkaufs- und Servicestellen neu eröffnet.