Protest gegen den Bau von Teslas-Riesenfabrik. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bürgerinitiative gegen die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin hat skeptisch auf die Umweltschutz-Zusagen von Firmenchef Elon Musk reagiert. "Wir halten diesen Standort nach wie vor für ungeeignet", sagte Frank Gersdorf. Das Gelände, auf dem das Elektroauto-Werk gebaut werden soll, liege in einem Trinkwasserschutzgebiet.



Tesla-Chef Musk hatte sich in die Debatte um Umweltfolgen seiner "Gigafactory 4" eingeschaltet. "GF4 wird unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und der Umwelt entwickelt", sagte er.