Tesla-Gelände in Grünheide: Nur wenige Bäume stehen noch.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Der erste Teil der Rodung für die geplante Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide nahe Berlin ist nahezu abgeschlossen. Nur einzelne Bäume stehen noch. Am Sonntag gab es keine Arbeiten. Der erste Teil des Baumfällens umfasste 90 Hektar.



Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht den vorübergehenden Stopp nach Eilanträgen zweier Umweltverbände aufgehoben. Einzelne Proteste wurden von der Polizei beendet. Tesla will bei Berlin ab 2021 bis zu 500.000 Autos im Jahr vom Band rollen lassen.