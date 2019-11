Schon 200.000 Vorbestellungen für Tslas Elektro-Pick-up.

Quelle: Ringo H.W. Chiu/AP/dpa

Tesla hat für seinen futuristisch anmutenden Elektro-Pick-up am ersten Wochenende rund 200.000 Reservierungen bekommen. Firmenchef Elon Musk nannte die Zahl in der Nacht bei Twitter.



Die Interessenten müssen für die unverbindlichen Reservierungen 100 Dollar beziehungsweise Euro hinterlegen, die sie zurückbekommen können. Mit dem Produktionsbeginn für den von Tesla "Cybertruck" genannten Pick-up wird für 2022 gerechnet. Musk hatte den Wagen am Donnerstag vorgestellt.