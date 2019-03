Zuerst hieß es, von den Tesla-Verkaufshäusern sollten im Zuge des Sparprogramms nur einige wenige Läden in belebten Stadtlagen übrig bleiben. In dieser Woche ist der Konzern aber wieder zurück gerudert; es soll nur die Hälfte der Autohäuser schließen, in den anderen werden Kunden sich nach wie vor die Wagen anschauen können. Die dreiprozentige Preiserhöhung der teureren Tesla-Modelle soll das Festhalten an mehr Filialen finanzieren. Probefahrten gehören in Zukunft dennoch der Vergangenheit an. Den Wegfall will Tesla ausgleichen, indem der Kunde die Autos innerhalb der ersten sieben Tage wieder zurückgeben kann. Bei maximal 1.000 gefahrenen Meilen (1.600 Kilometer) auf dem Tacho soll man den kompletten Kaufpreis zurückbekommen.