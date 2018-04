Tödlicher Tesla-Unfall. Quelle: -/KTVU/dpa

Der jüngste tödliche Unfall mit einem Tesla-Elektroauto in Kalifornien hat sich bei eingeschaltetem Autopilot-Assistenzsystem ereignet. Der verunglückte Fahrer habe mehrere Kollisions-Warnungen erhalten, aber nichts unternommen, erklärte das Unternehmen.



Bei dem Unfall war am 23. März ein Tesla Model X auf einer Autobahn im Silicon Valley gegen einen Beton-Poller gefahren. Dann krachten zwei Fahrzeuge in das Auto. Der Crash wird von Elite-Unfallermittlern der US-Behörde NTSB untersucht.