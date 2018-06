Die Partie in Klagenfurt ist das vorletzte Testspiel der Deutschen Nationalelf vor der WM und das letzte, bevor Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland festlegt. Das Testspiel ist somit auch die letzte Gelegenheit für Wackelkandidaten, sich für ein WM-Ticket zu empfehlen. Nach 259 Tagen Verletzungspause gibt Kapitän Manuel Neuer sein Comeback in einem offiziellen Länderspiel.